На городских торгах доступно помещение для бизнеса в Тверском районе

На городской аукцион выставили нежилое помещение площадью 266,5 квадратного метра в центре столицы. Объект имеет свободное назначение и подходит для разных типов бизнеса. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Предприниматели могут приобрести помещение, находящееся в здании, которое относится к объектам историко-градостроительной среды — ансамблю жилых домов „Палиха“ конца 1920-х — начала 1930-х годов. Оно расположено по адресу: Тихвинский переулок, дом 10-12, корпус 3. Победитель аукциона сможет организовать здесь практически любой бизнес, например, супермаркет, центр косметологии или фотостудию. Заявки на участие в торгах принимаются до 29 мая, а открытый аукцион пройдет 10 июня», — рассказал Кирилл Пуртов.

Помещение не имеет статуса объекта культурного наследия и не обременено охранными обязательствами. Объект подключен к электричеству, водоснабжению, канализации и имеет отдельный вход с улицы. Покупатель сможет открыть здесь любой вид бизнеса, кроме размещения апартаментов. Для участия в торгах необходимо наличие регистрации на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленной квалифицированной электронной подписи.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, а витриной предлагаемых лотов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Здесь же можно совершить 3D-тур по объектам. Участвовать в городских торгах можно дистанционно — вся процедура проходит онлайн.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».