На городских торгах доступно коммерческое помещение в районе Метрогородок

Инвесторы могут принять участие в открытом аукционе и приобрести нежилое помещение на востоке Москвы. Объект площадью почти 280 квадратных метров имеет свободное назначение и подходит для разных бизнес-проектов, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Москва — город возможностей для воплощения широкого спектра бизнес-идей. Постоянное развитие инфраструктуры делает ее еще комфортнее для жителей и туристов. Внутренний рынок недвижимости также продолжает расширяться — город регулярно выставляет на торги лоты, доступные всем желающим: как бизнесу, так и другим жителям столицы. Например, инвесторы могут купить коммерческое помещение площадью 278,8 квадратного метра в районе Метрогородок и организовать там офисные пространства, студию фитнеса или танцев, магазин, банный комплекс. Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 мая», — уточнил Пуртов.

Помещение находится на первом этаже жилого дома по адресу: Открытое шоссе, дом 24, корпус 36, и подключено к газо- и водоснабжению, канализации.

Победитель торгов сможет открыть здесь любой вид бизнеса, кроме размещения апартаментов. Торги пройдут 14 мая. Для участия в аукционах необходимо наличие регистрации на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленной квалифицированной электронной подписи.