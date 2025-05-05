На городские торги выставлено помещение для бизнеса в районе Тропарево-Никулино

Предприниматели могут приобрести коммерческое помещение площадью 325,2 квадратного метра на западе столицы, которое подойдет для разных видов бизнеса, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Перечень недвижимости, которую город выставляет на торги для бизнеса и других жителей столицы, регулярно обновляется на Инвестиционном портале Москвы. Сейчас предпринимателям доступна локация для развития своего дела в районе Тропарево-Никулино. Объект занимает первый этаж жилого дома по адресу: проспект Вернадского, дом 127, и находится между станциями метро „Юго-Западная“ и „Тропарево“. В шаговой доступности расположены кафе, фитнес-центр, продуктовые магазины, медицинские учреждения и парк отдыха. Победитель аукциона сможет организовать здесь, например, центр дошкольной подготовки, студию пилатеса, салон красоты, ветеринарную клинику или компьютерный клуб. Заявки на участие в торгах принимаются до 6 мая», — рассказал Пуртов.

Помещение имеет свободное назначение и подключено к основным инженерным коммуникациям: электричеству, водоснабжению и канализации. Покупатель сможет открыть здесь любой вид бизнеса, кроме размещения апартаментов.

Торги пройдут 15 мая. Для участия в аукционах необходимо наличие регистрации на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленной квалифицированной электронной подписи.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, а витриной предлагаемых лотов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Здесь же можно совершить 3D-тур по объектам. Участвовать в городских торгах можно дистанционно — вся процедура проходит онлайн.