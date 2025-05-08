На городские торги выставлено нежилое помещение в Мещанском районе

Город выставил на торги коммерческое помещение в Мещанском районе. Объект свободного назначения расположен на Рождественском бульваре, сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Бульварное кольцо — одно из самых привлекательных мест для ведения бизнеса в Москве. В любое время года здесь множество людей, гуляющих по благоустроенным пешеходным зонам. Выставленный на торги объект находится возле популярного у москвичей и гостей столицы Центрального рынка — на первом этаже жилого здания по адресу: Рождественский бульвар, дом 5/7, строение 1. Его площадь — 70,2 квадратного метра. Новый собственник сможет открыть здесь практически любой вид бизнеса, например, шоурум или магазин подарков», — поделился Кирилл Пуртов.

Помещение подключено к основным коммуникациям: электричеству, водоснабжению и канализации. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 мая, а открытый аукцион пройдет 5 июня. Для участия понадобятся регистрация на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись