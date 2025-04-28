На городские торги выставили два коммерческих помещения возле метро «Университет»

Инвесторы могут принять участие в торгах по продаже двух нежилых помещений . Объекты расположены на юго-западе Москвы в Ломоносовском и Гагаринском районах. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Предприниматели могут подобрать коммерческую недвижимость, выставляемую городом на торги, для всех типов бизнеса и под разные цели на столичном Инвестиционном портале. Например, на открытых аукционах сейчас доступны два объекта площадью 55,2 и 678 квадратных метров в шаговой доступности от станции метро „Университет“. Один из них имеет свободное назначение, а второй подойдет для оказания бытовых услуг. Поблизости находятся кафе, супермаркеты, салоны красоты, фитнес-клуб, школы и театр. Подать заявки на участие в торгах можно до 12 и 15 мая в зависимости от лота», — рассказал Кирилл Пуртов.

Помещение на улице Крупской занимает первый этаж жилого дома, а объект на Ленинском проспекте — подвал и первый этаж. Оба помещения находятся в зданиях, подключенных к основным инженерным коммуникациям.

«По условиям договора, будущий владелец коммерческого помещения на Ленинском проспекте должен будет первые пять лет с момента перехода права собственности использовать его для оказания бытовых услуг. Там возможно открыть мастерские по ремонту техники, ателье, салоны красоты или другой вид бизнеса в данной сфере, благодаря чему у жителей Гагаринского района появится еще одна точка для получения социально важных услуг», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Аукционы пройдут 21 и 27 мая, для участия необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, а витриной предлагаемых лотов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Здесь же можно совершить 3D-тур по объектам. Участвовать в городских торгах можно дистанционно — вся процедура проходит онлайн.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».