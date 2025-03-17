На городские торги выставили 3 коммерческих помещения в районе Проспект Вернадского

Предприниматели могут приобрести на городских торгах три нежилых помещения в районе Проспект Вернадского. Объекты расположены в многоэтажных домах и имеют свободное назначение, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Одно из помещений площадью 128,1 кв. м находится в д. 134 на Ленинском проспекте. Еще 2 расположены в домах 4 и 79 на ул. Удальцова, их площадь составляет 482,4 и 683,6 кв. м соответственно. Объекты подключены к основным коммуникациям: электричеству, водоснабжению, канализации. Помещение по адресу: ул. Удальцова, д. 4, также подключено к газоснабжению.

«Два объекта находятся вблизи станции метро „Новаторская“, еще один — недалеко от станции „Проспект Вернадского“. Рядом проходят крупные магистрали — проспект Вернадского и Ленинский проспект. Транспортная доступность, наличие основных коммуникаций и отдельный вход с улицы делают такие помещения перспективными для ведения бизнеса. Использовать объекты можно для организации любой предпринимательской деятельности. Прием заявок на участие в торгах завершается в период с 3 по 17 апреля», — сказал Пуртов.

Открытые аукционы пройдут 15 и 29 апреля. Для участия в них понадобятся регистрация на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы.