На городские аукционы выставлены 17 коммерческих помещений на улице Маресьева

Предприниматели имеют возможность приобрести 17 нежилых помещений для бизнеса в районе Некрасовка. Наименьший из объектов имеет площадь почти 50 кв. м, самый большой — свыше 100 кв. м, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что из выставленных на торги нежилых помещений можно выбрать вариант практически для любого вида коммерческой деятельности.

«Помещения, представленные в районе Некрасовка, находятся в многоэтажных домах и имеют свободное назначение, что делает их универсальными для широкого спектра коммерческих проектов. Площадь объектов варьируется от 49,7 до 105,6 кв. м», — отметил Пуртов.

Он добавил, что наличие удобного доступа с улицы и свободное назначение делают эти помещения привлекательной инвестицией.

Адреса объектов: ул. Маресьева, д. 10, к. 1, 2, 3. Все они находятся на первых этажах. Подача заявок на аукционы завершится с 2 по 24 февраля, а сами открытые торги состоятся в период с 10 февраля по 3 марта на электронной площадке «Росэлторг». Для участия необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись. Продавцом является казенное предприятие «Управление гражданского строительства», подведомственное столичному Департаменту городского имущества.

Столица регулярно выставляет имущество на торги, а витриной для него служит Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» содержится вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей соответствует целям региональной программы Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Дополнительную информацию об экономике столицы можно найти в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах Telegram и MAX.