На горячей линии Подмосковного БТИ помогут устранить нарушения земельного закона

Для повышения эффективности в работе по устранению нарушений земельного законодательства на базе ГБУ «БТИ Московской области» по инициативе министерства имущественных отношений Московской области организована горячая линии для помощи нарушителям, которые незаконно захватили землю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Задача специалистов — предоставить ответы и разъяснения обратившимся жителям, помочь с документами по составлению схем землеустройства для перераспределения, а также оказать полную поддержку в устранении нарушений.

Обратившись на горячую линию, жители Подмосковья могут получить консультации по любым вопросам, связанным с услугами учреждения: составление и оформление технической документации, выписки, технические планы, справки и паспорта по объектам недвижимости, которые требуются для оформления собственности, перепланировок или для сделок по купле и продаже жилья.

Получить консультацию по всем интересующим вопросам можно по телефону: +7 (498) 568-88-88, ознакомиться с перечнем услуг — на сайте ГБУ «БТИ Московской области».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.