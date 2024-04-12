На Ботанической улице в Москве появится термальный комплекс с бассейнами

В рамках строительства жилого квартала на Ботанической улице летом этого года откроется термальный комплекс с двумя бассейнами, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Фишкой» термального комплекса станет открытый всесезонный бассейн на парящем мосту. В составе комплекса обустроят SPA, массажные кабинеты, хаммам, детскую сауну и русскую баню, а на эксплуатируемой кровле термального комплекса будут организованы зоны отдыха.

«Общая площадь двухэтажного термокомплекса составит более 2 тыс. кв. м. Уже к лету он откроет свои двери и будет доступен для всех горожан. В настоящее время застройщик завершает внутреннюю отделку и установку оборудования», — уточнил Бочкарев.

Общий объем инвестиций в строительство объекта составил 400 млн рублей.

Акционер, управляющий партнер ГК «Основа», Олег Колченко подчеркнул, что комплекс «Термолэнд» дополнит инфраструктуру строящегося квартала и всего района Марфино.

«Двухэтажное отдельно стоящее здание имеет панорамные окна и облицовано объемными керамогранитными панелями. В лобби „Термолэнда“ в полном объеме завершена укладка напольной плитки и отделка стен. На 100% выполнена отделка чаши 25-метрового бассейна под мозаику. В детской сауне, хаммаме, русской бане, сауне, индивидуальных парных и травяной сауне на 100% завершена отделка потолка, пола и стен, а также выполнен монтаж инженерных коммуникаций. Работы по установке оборудования в функциональных зонах выполнены на 90%. На открытом воздухе на парящем мосту полностью завершена отделка чаши уличного бассейна», — поделился Колченко.

Первая очередь жилого квартала «VERY на Ботанической», девелопером которого является ГК «Основа», в настоящий момент готовится к вводу в эксплуатацию. Здесь построены два дома на 721 квартиру, один корпус на 49 нежилых помещений и оздоровительно-досуговый комплекс. Также здесь построен «парящий мост» протяженностью свыше 200 м, который является частью двухуровневого благоустройства квартала.