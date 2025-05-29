На Большом кольце велотрассы в «Крылатских холмах» завершается этап ресайклинга

На участке большого велокольца проводится ремонт с восстановлением асфальтобетонного покрытия высокого качества с технологией ресайклинга основания, чтобы спортсмены получали максимум эффекта и удовольствия от тренировок.

Мастер участка по ресайклингу Роман Лужко рассказал про этапность выполнения работ, и что ключевым этапом является проходка ресайклера с добавлением специальных веществ в определенных пропорциях, в результате которого перемешивается старый слой асфальта, снятого способом фрезерования дорожной фрезой, с добавлением нового щебня и иных компонентов, затем идет его уплотнение строительными катками.

После этого этапа идет профилирование слоя автогрейдером, оборудованным системой 3D нивелирования.

«Фреза перерабатывает весь старый асфальт с частичным захватом существующего основания. Работы выполняются в тех же осях, без занятия дополнительной площади, поэтому это технология очень практична и не наносит вреда окружающей среде. После добавления щебня происходит процесс смешивания асфальтогранулята с распределенным по всей поверхности щебнем, цементом и с одновременной подачей в смесительную камеру ресайклера связующих веществ. После этого этапа идет повторное уплотнение готовой смеси и профилирование слоя автогрейдером. По итогу мы получаем хорошее плотное основание», — объяснил Лужко.

Напомним, что в парке функционирует Инфоцентр, где можно узнать все о жизни «Крылатских холмов». Инфоцентр находится напротив дома № 33 по улице Крылатские холмы. С помощью интерактивного экрана можно узнать интересующую информацию. Также здесь представлены рендеры будущего парка и велотрассы.