сегодня в 11:56

На блоках строящейся больницы в Балашихе стартовали фасадные работы

В Балашихе продолжается возведение крупного медучреждения Подмосковья — многопрофильной больницы на 1 123 койки. Подрядчик приступил к устройству фасадных конструкций и заполнению оконных блоков, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Проект одного из самых больших в Подмосковье учреждений здравоохранения поддержал Президент РФ. Сейчас на объекте круглосуточно трудятся почти 600 человек и 34 единицы техники. Установлены 5 башенных кранов.

«На главном корпусе монолитные работы завершены на 97%. Ведется кладка стен, монтаж электрических сетей, работы по водоснабжению и водоотведению, работы по устройству „кровельного пирога“. Одновременно строители приступили к устройству фасадных конструкций и монтажу оконных блоков. Работы в графике», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Александра Туровского.

На прилегающей территории к главному корпусу ведутся работы по устройству покрытия кровли подземного и надземного паркингов, устройство подключения к теплосети.

Главный корпус больницы состоит из четырех блоков, площадь медучреждения составит более 163 тыс. кв. м. В нем расположатся: консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой, сосудистой и торакальной хирургии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии, неврологии, медицинской реабилитации, региональный сосудистый центр — всего 26 профилей.

В новой многопрофильной больнице в Балашихе высокотехнологическую и экстренную медицинскую помощь смогут получать пациенты не только из Балашихи, но и из Реутова, Люберец, Богородского, Орехово-Зуево и Павловского Посада, взрослое население которых суммарно составляет 1,3 млн человек.

Старт строительству многопрофильного медицинского центра в Балашихе 5 марта 2024 года дали вице-премьер РФ Татьяна Голикова и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Объект возводят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Завершить все работы планируют в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.