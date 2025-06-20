На берегу водоема в Видном появилась новая зона отдыха

В подмосковном Видном завершается благоустройство Малого Тарычевского пруда. Берега водоема, расположенного рядом со Школьной улицей, превратились в уютное городское пространство с прогулочными дорожками, местами для отдыха, пляжем, детской площадкой и богатым озеленением. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Работы по ревитализации пруда начались весной 2024 года, их проводила девелоперская компания Брусника. На первом этапе проекта специалисты вместе с водолазами исследовали дно водоема и провели его очистку. Затем началось укрепление и благоустройство берегов пруда. В апреле 2025 года, когда в город пришло тепло, ландшафтные архитекторы провели озеленение пространства.

Вход в зону отдыха находится со стороны бульвара Зеленые аллеи. Посетителей встречают арка с названием пруда и площадка с торговыми павильонами. Рядом расположены два деревянных амфитеатра с видами на воду. Вдоль берегов и над водной гладью проложены деревянные дорожки, выполненные из террасной доски. Тропа огибает пруд и формирует кольцевой маршрут, который соединяет все зоны отдыха.

На детской площадке предусмотрены: качели, гамаки, турники, балансир и лазательная сетка. Пространство рассчитано на детей разных возрастов, а все объекты игровые элементы безопасны и сделаны из экологичных материалов. На объекте обустроен песчаный пляж с гамаками и шезлонгами.

Рядом с зонами отдыха также появятся водные растения: кубышка, цицания широколистная, схеноплектус озерный, тростник южный, различные виды ириса. Их высадка запланирована на конец июня. Подбирая зеленые насаждения, архитекторы обращали внимание на их декоративность и ветростойкость. Территорию ввели в эксплуатацию весной 2025 года. Уже в мае на берегу Малого Тарычевского пруда прошли праздничные мероприятия, а в начале июня состоялось официальное открытие общественного пространства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.