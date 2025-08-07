На 80% завершен ремонт в 9 подъездах многоквартирных домов Егорьевска

В рамках государственной программы Московской области, направленной на создание комфортной городской среды в период с 2023 по 2030 годы, в муниципальном округе Егорьевск осуществляется ремонт подъездов многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Инициатива была утверждена постановлением правительства Московской области и дополнена муниципальной программой. Финансирование работ ведётся из двух источников: из бюджетов муниципалитета и управляющих компаний. В перечень работ входит очистка стен и потолков от старых материалов, шпатлёвка и покраска, где необходимо замена окон и входной двери, обновление плиточного покрытия на первом этаже, ремонт электропроводки, установка энергосберегающих светильников и почтовых ящиков.



В общей сложности планируется обновить 20 подъездов. На текущий момент в 9 подъездах работы завершены на 80%. Это парадные в домах, расположенных по следующим адресам:

ул. Кирпичная, дом № 2В (подъезды № 1 и 2);

ул. Кирпичная, дом № 2Г (подъезды № 1 и 2);

6 микрорайон, дом № 23 (подъезд № 1);

6 микрорайон, дом № 13 (подъезды № 1, 2, 3, 4)

В трех подъездах дома № 2В на улице Советской и в подъезде дома № 70 на улице Софьи Перовской работы продолжаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.