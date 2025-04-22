На 5%: эксперт оценил снижение цен на квартиры в новостройках в Москве

Цена за квадратный метр в Москве в новостройке снизилась до 396 тысяч рублей

Эксперт по недвижимости Роман Крылов заявил, что незначительное снижение цен на квартиры в новостройках в Москве связано с уменьшением продаж: с начала года стоимость за квадратный метр упала на 5% до 396 тысяч рублей, сообщает АБН24 .

«Массового падения стоимости нет, но есть скидки. Однако и они в настоящее время уменьшаются: по ряду проектов скидки становятся меньше, чем были, например, в конце прошлого года. Сейчас начинается новый отчетный период перед банками», — пояснил специалист.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и в Московской области: там цена за метр сейчас снизилась до 183 тысяч рублей. Но одновременно сокращается и предложение на рынке.

С другой стороны, сейчас остается высокой банковская ставка на проектной финансирование новостроек: такие работы становятся все более нецелесообразными. В таком состоянии находится практически весь российский бизнес.