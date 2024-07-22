Мытищи входит в тройку лидеров по ликвидации незаконных построек

По итогам работы за II квартал 2024 года по ликвидации недостроенных объектов и объектов самовольного строительства городской округ Мытищи находится в «зеленой зоне» и входит в тройку лидеров среди муниципалитетов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С начала года ликвидировано более 50 объектов капитального строительства, по которым есть вопросы с точки зрения действующего законодательства. Это более чем 40% от общего числа объектов, находящихся в работе администрации городского округа (профильного управления — управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи). Это ангары, навесы, производственные площадки, незаконный мусульманский молельный дом, антенно-мачтовые сооружения, аварийные торговые павильоны и другое.

Проведено 30 заседаний профильной межведомственной комиссии по рассмотрению некапитальных самовольных объектов на муниципальной земле, которая рассмотрела более 215 фактов самовольного занятия муниципальной территории. Работа на территории округа продолжится дальше.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.