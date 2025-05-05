Мужскому монастырю Подмосковья передали имущество религиозного назначения

Министерством имущественных отношений Московской области завершена реализация плана передачи церковного имущества из областной собственности в собственность Гуслицкого Спасо-Преображенского мужского монастыря Балашихинской епархии в г. Куровское Орехово-Зуевского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Согласно плану, утвержденному в 2021 году правительством Московской области, Русской Православной Церкви в 2022–2024 годах переда ны три объекта культурного наследия — Трапезна я с Церковью Воскресения Христова, Колокольня и Собор Преображения Господня общей площадью 1737 кв. м. А в апреле 2025 удалось осуществить передачу последних двух — в собственность Гуслицкого Спасо-Преображенского мужского монастыря переданы Прачечная монастыря площадью 696,5 кв. м и историческое ограждение «Ворота № 4», возведенное в составе монастырского комплекса в начале XX века», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В давние времена при Спасо-Преображенском Гуслицком монастыре действовала знаменитая второклассная монастырская школа — старейшая из церковно-приходских школ Московской епархии. В разное время в монастыре располагался дом инвалидов, колония малолетних преступников, другие светские организации. В 1930 году, когда Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь был разорен и закрыт, его имущество передали различным организациям. В здании прачечной монастыря, отнесенному к началу XIX в., площадью 696,5 кв. м разместился Куровской психоневрологический интернат.

На переданных в апреле площадях размещались душевые помещения банного комплекса и складские помещения ГБСУ СО МО «Добрый дом «Куровской».

По информации ведомства, на территории Доброго дома «Куровской» идет строительство комплекса зданий хозяйственно-бытового назначения для расширения площадей социальной организации.

Пять объектов религиозного назначения общей площадью более 2400 кв.м высвобождены и переданы в собственность монастырю по просьбе Русской Православной Церкви. Теперь Русская Православная Церковь обладает необходимой полнотой прав в отношении своего имущества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.