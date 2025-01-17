Мунземинспекторы Подмосковья выявили 2 нарушения при использовании земель

Муниципальные земельные инспекторы Московской области продолжают проводить комплекс мероприятий, проводимых в целях соблюдения норм Земельного кодекса, фактических целей использования земли, а также выявления и пресечения нарушений в сфере земельного законодательства. Так, в ходе выездного обследования двух земельных участков, расположенных вблизи д. Колонтаево Богородского округа, инспекторами было установлено использование земельных участков не по целевому назначению. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

На участках с категорией земель «земли сельскохозяйственного назначения» и видом разрешенного использования «под дачное строительство» были размещены детская площадка, контейнерная площадка для сбора мусора и трансформаторная подстанция. Для того, чтобы исправить данное нарушение, необходимо было изменить вид разрешенного использования на ВРИ «земельные участки общего назначения», что и выполнил правообладатель.

А в округе Пушкинский благодаря работе земельных инспекторов устранен еще один самозахват. Участок площадью 400 кв. метров в деревне Невзорово был взят в аренду, расположен на нем жилой дом, а ограждение установлено с захватом земель неразграниченной государственной собственности, что было зафиксировано при визуальном осмотре. После того, как в адрес арендатора инспекторы направили предостережение о переносе ограждения в границы арендуемого земельного участка, требование было исполнено, а нарушение, соответственно, устранено.

Рано или поздно каждый правообладатель земельного участка сталкивается с такой проверкой в рамках мероприятий по обследованию Мунземконтроля, цель которых не наказать, а помочь исправить нарушение, если таковое выявится, в соответствии с законом.

Соблюдать земельное законодательство обязаны все, поэтому инспекторы Подмосковья проводят обследование на участках, собственниками или арендаторами которых являются физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Некоторые умышленно нарушают закон, другие вовсе не знают о своих обязанностях и даже не догадываются, что нарушают закон. Для этого и работают наши сотрудники МЗК, чтобы все нарушения свести на нет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.