Мунземинспекторы Подмосковья обучаются на базе института фитопатологии

На базе ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии» в настоящее время проводится обучение муниципальных земельных инспекторов Московской области по программе повышения квалификации «Определение возраста и видового состава древесно-кустарниковой растительности с целью установления срока неиспользования земельных участков по целевому назначению». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Такое обучение проводится у нас впервые. Для чего мы выступили с такой инициативой к руководству института. Одной из задач муниципального земельного контроля является проверка по использованию земельных участков сельхозназначения. В ходе осмотров, к сожалению, нередки случаи, когда такая земля не только не используется, но и находится в запущенном состоянии. А для того, чтобы инициировать процедуру изъятия неиспользуемых земель, инспекторам необходимо доказать факт 3-летнего неиспользования», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Программа обучения позволит мунземинспекторам составлять заключение на основании возраста и видов растительности на земельном участке, что станет подтверждающим фактом и может быть приложено к материалам, направляемым в суд для дальнейшего изъятия.

«Со своей стороны выражаю огромную благодарность коллегам из научно-исследовательского института фитопатологии за сотрудничество, благодаря чему МЗК станет ещё более подкованным, а работа ещё более продуктивной», — добавила Адигамова.

Сейчас завершается первая волна обучения, в которой принимает участие в формате онлайн 51 человек. В целом обучение пройдут 70 муниципальных инспекторов, именно из тех городских округов, на территории которых имеются сельхозземли.

По завершению обучающей программы инспекторы должны выполнить экзаменационное задание — выехать на сельхозучасток и составить акт выездного обследования, применяя знания, полученные в ходе обучения, а именно, указать породу растений, возраст и его высоту.

В преподавательский состав ВНИИ фитопатологии вошли: Жанна Агафонова — кандидат биологических наук, научный сотрудник отдела патологии декоративных и садовых культур, Лидия Серая — кандидат биологических наук, заведующий отделом патологии декоративных и садовых культур, Александр Петров — кандидат сельскохозяйственных наук, сотрудник отдела патологии декоративных и садовых культур, Святослав Некляев — заведующий лаборатории диагностики вредных организмов отдела патологии декоративных и садовых культур и др.

За 6 лет в Московской области судами удовлетворено 18 исков об изъятии 24 земельных участков сельхозназначения общей площадью 613 га.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.