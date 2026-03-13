Муниципалитеты Подмосковья получили 3,1 млрд от недвижимости

Муниципальные образования Подмосковья за январь–февраль 2026 года получили 3,1 млрд рублей от продажи и аренды недвижимости. Поступления составили 11% от годового плана в 27,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Доходы местных бюджетов обеспечены за счет вовлечения муниципального имущества в хозяйственный оборот.

«Московская область активно работает над увеличением доходной части местных бюджетов путем вовлечения муниципальной собственности в хозяйственный оборот. За январь–февраль поступления от продажи и аренды недвижимости составили 11% от установленного плана, сумма которого составляет 27,2 миллиарда рублей», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Одной из крупных сделок стала аренда земельного участка площадью 21 558 кв. м в микрорайоне Львовский Подольска. Участок относится к землям населенных пунктов и предназначен для производственной деятельности. Сумма аренды превысила 25 млн рублей.

Кроме того, реализована часть административного здания с прилегающим земельным участком в поселке Лесные Поляны Пушкинского городского округа. Объект с видом разрешенного использования «бытовое обслуживание» продан более чем за 14,2 млн рублей. В муниципальном округе Истра проданы два участка под индивидуальное жилищное строительство общей площадью около 2 219 кв. м на сумму свыше 9,4 млн рублей.

Ознакомиться с объектами, выставленными на продажу или в аренду, можно на едином электронном ресурсе https://easuz.mosreg.ru/for-citizens. Торги проводит комитет по конкурентной политике Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.