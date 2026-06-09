Муниципалитеты Подмосковья получили 11,7 млрд руб от недвижимости

Муниципальные образования Подмосковья за январь–май 2026 года пополнили бюджеты на 11,7 млрд рублей за счет управления государственной и муниципальной собственностью. Это 37% от годового плана в 31,5 млрд рублей и на 683 млн больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Городские и муниципальные округа региона продолжают системную работу по увеличению доходов через земельно-имущественные торги и приватизацию. По итогам пяти месяцев поступления превысили треть от запланированного объема.

«Эффективное управление муниципальным имуществом — это прямой и закономерный путь к укреплению финансовой самостоятельности округов. Земельно-имущественные торги позволяют не только пополнять бюджеты, но и вовлекать в оборот новые активы для развития территорий», — прокомментировал министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Среди лидеров по объему перечислений — Долгопрудный (173 млн рублей), Одинцовский округ (133 млн рублей) и муниципальный округ Истра (110 млн рублей).

В мае в Долгопрудном на электронном аукционе продали имущественный комплекс на улице Дирижабельной, дом 21. В лот вошли нежилое здание площадью 2 276,4 кв. м и участок 9 440 кв. м. Итоговая цена превысила 162,7 млн рублей.

В Черноголовке реализовали комплекс на 23-м км КСЗ НЦЧ — нежилое здание, сооружение и земельный участок. Бюджет получил более 35 млн рублей. В Истринском округе провели три аукциона по продаже прав аренды участков под ИЖС и ЛПХ в деревнях Ленино, Славково и Красновидово на сумму свыше 20 млн рублей.

В Мытищах продан объект культурного наследия регионального значения «Дом Лукутиных» в селе Федоскино вместе с двумя нежилыми зданиями и участком. Сумма сделки превысила 47,1 млн рублей.

Информация о доступных лотах размещена на портале ЕАСУЗ. Аукционы организует комитет по конкурентной политике Московской области.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.