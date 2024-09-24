Можайский район лидирует в Москве по числу переселенцев по программе реновации
Около 2,3 тысячи жителей Можайского района Москвы стали правообладателями новых квартир в рамках программы реновации ветхого жилищного фонда. Об этом сообщает сайт mos.ru со ссылкой на заявление министра правительства столицы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, пишет «Царьград».
По его словам, Можайский лидирует среди столичных районов по количеству жителей, получивших новые квартиры по программе реновации в 2024 году. Следом за ним расположились Северное Измайлово и Метрогородок.
В общей сложности, как отметил Гаман, в Можайском районе около 4,3 тысячи жителей 31 старого дома оформили документы на переселение в девять новостроек. В Северном Измайлове и Метрогородке этот показатель составил более 1,7 тысячи и 1,4 тысячи человек соответственно.
Гаман подчеркнул, что программа реновации позволяет обеспечить москвичей комфортным современным жильем с развитой инфраструктурой вместо устаревшего жилищного фонда.
Аналогичные новостройки также будут возведены на проспекте Вернадского.