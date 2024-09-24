Можайский район лидирует в Москве по числу переселенцев по программе реновации

Около 2,3 тыс москвичей получили новые квартиры в Можайском районе по реновации

Около 2,3 тысячи жителей Можайского района Москвы стали правообладателями новых квартир в рамках программы реновации ветхого жилищного фонда. Об этом сообщает сайт mos.ru со ссылкой на заявление министра правительства столицы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, пишет «Царьград» .

По его словам, Можайский лидирует среди столичных районов по количеству жителей, получивших новые квартиры по программе реновации в 2024 году. Следом за ним расположились Северное Измайлово и Метрогородок.

В общей сложности, как отметил Гаман, в Можайском районе около 4,3 тысячи жителей 31 старого дома оформили документы на переселение в девять новостроек. В Северном Измайлове и Метрогородке этот показатель составил более 1,7 тысячи и 1,4 тысячи человек соответственно.

Гаман подчеркнул, что программа реновации позволяет обеспечить москвичей комфортным современным жильем с развитой инфраструктурой вместо устаревшего жилищного фонда.

Аналогичные новостройки также будут возведены на проспекте Вернадского.