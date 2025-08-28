сегодня в 18:04

Мост через реку Воря в Сергиево-Посадском округе отремонтируют в 2026 году

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту мостового перехода в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по капитальному ремонту мостового перехода через ручей на км 13+370 а/д Хотьково — Озерецкое — Костино — Дмитров в Сергиево-Посадском городском округе Московской области».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать трассу с мостом протяженностью 200 м, расположенный в районе села Озерецкое и деревни Житниково. Ремонтируемый мост пересекает реку Воря — левый приток реки Клязьма.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.