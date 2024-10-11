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Мост через реку Щелинку в Коломне капитально отремонтируют в 2025 году

Мост через реку Щелинку на автодороге Коломна — Сельниково — Левино капитально отремонтируют в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы пройдут в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет средств бюджета Московской области.

Сейчас конкурсный подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги. Начальная цена контракта превышает 65,5 млн рублей.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту мостового перехода на км 20+640 а/д «Коломна — Сельниково — Левино». Также подрядчик одновременно выполнит инженерные изыскания, подготовит проектную и рабочую документацию», — рассказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Капремонт моста планируется провести и завершить в 2025 году.

В начале этого года при осмотре моста через реку Щелинку в районе села Макшеево специалистами были обнаружены повреждения защитного слоя бетонных опор и поверхностные повреждения бетонных балок. Мост временно закрыли для транспорта, а после текущего ремонта на объекте организовали реверсивное движение по одной полосе только для легковых автомобилей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.