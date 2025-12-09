сегодня в 19:18

«Мособлпожспас» завершил ремонт зданий в Каширском и Люберецком округах Подмосковья

В подразделениях ГКУ МО «Мособлпожспас» в Каширском и Люберецком округах завершили ремонт кровли и подвальных помещений в рамках программы «Безопасность Подмосковья», сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Заместитель начальника региональной противопожарно-спасательной службы Владимир Корзун сообщил, что ремонт провели в 338-й пожарно-спасательной части, расположенной в поселке Большое Руново Каширского городского округа. Здесь обновили кровлю, установили новую стропильную систему, использовали профилированный лист для покрытия и смонтировали систему водоотвода. Новая кровля соответствует нормам по теплозащите, пожарной безопасности и надежности.

Также завершен ремонт подвальных помещений в здании аппарата управления ГКУ МО «Мособлпожспас» в Люберецком городском округе. В помещениях провели гидроизоляцию, заменили полы, отремонтировали и покрасили стены, обновили электропроводку и светильники, установили новую входную дверь. Работы позволили организовать складские и архивные зоны, пояснил Владимир Корзун.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — «Газпром» — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.