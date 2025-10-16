МосОблЕИРЦ рассказал о добровольном страховании жилья

МосОблЕИРЦ предлагает жителям возможность совместить оплату коммунальных услуг и страхование своей квартиры с помощью единого платежа. Услуга «Добровольное страхование жилья» является полностью добровольной, ее необязательно оплачивать, и долг по ней не формируется. Вы можете погасить счет как с учетом страховки, так и без нее, сообщила пресс-служба центра.

Для подключения страхования необходимо оплатить полную сумму, указанную в графе «Итого к оплате за все услуги с учетом добровольного страхования». Срок действия страхового покрытия составляет один месяц, который следует за месяцем оплаты. Например, если вы заплатили в октябре, страхование будет действовать с 1 по 30 ноября.

В случае наступления страхового события важно немедленно сообщить в соответствующие аварийные службы: «при пожаре — в пожарную службу, при взрыве — в МЧС или газовую службу, при заливе — в диспетчерскую». После этого в течение трех рабочих дней необходимо обратиться в страховую компанию. Контакты вашей страховой компании и порядок действий для получения выплат можно найти на сайте МосОблЕИРЦ в разделе «Добровольное страхование», выбрав свой городской округ.

Оплатить счета без банковской комиссии можно различными способами: через Систему быстрых платежей (СБП) в личном кабинете, в клиентских офисах расчетного центра, через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», а электронные счета — прямо из почты. Также платежи принимаются в отделениях банков, через терминалы и онлайн-сервисы.

Кроме того, до Нового года при оплате квитанции через личный кабинет или приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» можно получить кешбэк и принять участие в розыгрыше призов. Более подробная информация об акции доступна на сайте расчетного центра в разделе «Акции».