Мособлархитектура увеличила число согласований в Подмосковье в 2025 году

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в 2025 году на 40% увеличил количество распоряжений о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства благодаря внедрению процедуры предварительного рассмотрения, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Рост показателей стал возможен благодаря внедрению процедуры «предАГО» — предварительного рассмотрения архитектурно-художественных решений на архитектурной комиссии градостроительного совета. За прошедший год этот инструмент стал особенно востребован у проектировщиков и позволил снизить число отказов в приеме и регистрации заявлений на 15%, а количество отказов в оказании услуги — на 30%. Всего на архитектурной комиссии было рассмотрено более 550 вопросов.

По итогам предварительного рассмотрения заявители получают письменные рекомендации, которые учитываются при дальнейшем согласовании. В 2025 году Мособлархитектура согласовала архитектурно-градостроительный облик жилых домов общей площадью более 5 млн кв. м, свыше 1,16 млн кв. м нежилых зданий и 430 тыс. кв. м объектов социальной инфраструктуры.

Согласование АГО — обязательная процедура для формирования комплексного подхода к застройке Подмосковья и обеспечения визуальной привлекательности региона. Услуга предоставляется бесплатно онлайн на региональном портале госуслуг, где размещены методические рекомендации для проектировщиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.