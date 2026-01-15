Мособлархитектура ускорила предоставление сведений о градостроительных ограничениях

Мособлархитектура внедрила автоматизированный сервис для предоставления информации о градостроительных ограничениях на земельных участках, что позволило сократить срок подготовки данных с пяти дней до одного, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Сервис интегрирован в процесс оказания 19 государственных земельных услуг министерства имущественных отношений. Его разработка и внедрение проходили в рамках проекта цифровой трансформации «Градостроительные ограничения для земельных услуг без человека».

Система автоматически формирует файлы с актуальными сведениями о наличии ограничений на земельных участках. Информация поступает из Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) и Региональной географической информационной системы (РГИС).

Внедрение сервиса позволило сократить срок подготовки необходимых данных с пяти рабочих дней до одного календарного дня. Годовая экономия трудозатрат составила 150 000 часов, а 75 специалистов были направлены на выполнение ключевых задач Мособлархитектуры.

Проект подтвердил эффективность цифровизации государственных услуг, обеспечив экономический эффект, оптимизацию ресурсов и создание нового технологического стандарта работы с градостроительной информацией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.