Мособлархитектура представила рекомендации для ИЖС в Подмосковье

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области презентовал методические рекомендации по проектированию объектов индивидуального жилищного строительства с учетом новых требований, действующих в регионе с конца 2025 года. В мероприятии приняли участие более 300 архитекторов, проектировщиков и девелоперов, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Рекомендации разработаны на основе аналитического исследования и разъясняют порядок работы по новым правилам. Документ включает каталог лучших проектных решений и практические ориентиры для застройщиков.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что в нормативном акте особое внимание уделено требованиям к инфраструктуре, энергообеспечению и санитарному состоянию территорий, а также нормам организации дорожной сети, инженерных коммуникаций, парковок и общественных пространств в поселках.

«Также один из важнейших моментов требований к ИЖС — необходимость заключения договора о комплексном развитии территории при формировании поселков площадью свыше 3 гектаров. Этот механизм регулирования закрепляет обязательства девелопера и защищает в первую очередь интересы граждан», — рассказала Александра Кузьмина.

Заместитель руководителя комитета Ольга Яшкова подчеркнула, что в требованиях закреплены минимальные расчетные показатели для проектирования. По ее словам, ситуация, когда поселок появляется без возможности подключения к газу и достаточных электромощностей, исключена.

Так, расчетное энергопотребление для одного домовладения на участке площадью до соток составляет 15 кВт, газоснабжение — 3,8 кубометра для дома площадью до 200 кв. метров.

Требования распространяются только на новую застройку. Вопросы существующих коттеджных и дачных поселков будут рассматриваться индивидуально. Методические рекомендации размещены в личном кабинете застройщика на РГИС и на официальном сайте Мособлархитектуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил большой запрос в Московской области на стандартизацию проживания в частных домах. Люди в коттеджных поселках не должны зависеть от собственников трансформаторной подстанции или частного газопровода.

«Мы обращаем внимание на жалобы: получили их свыше 3 тыс. только в этом году и видим огромный запрос на стандартизацию всего того, что обеспечивает комфортное проживание. Это и дорога, и ливневка, и регулирование шлагбаумами, газ, электричество, благоустройство — все это тема, которая нуждается в регулировании, чтобы, так сказать, не попадать в коттеджное рабство», — сказал Воробьев.