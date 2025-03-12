Москвичи могут приобрести на торгах 16 земельных участков в ТиНАО

Город выставил на торги 16 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Новой Москве, сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Участки расположены в районах Вороново, Филимонковский, Внуково и Краснопахорский. Тут владельцы смогут заняться садоводством и выращиванием сельскохозяйственных культур, оборудовать хозяйственные помещения и гаражи.

«Приобретение участков для строительства частных домов стабильно востребовано жителями столицы — по итогам прошлого года мы видим, что на один лот претендовали в среднем 10 заявителей. Физические лица смогут построить частные дома на 16 земельных участках под ИЖС в Троицком и Новомосковском административных округах. Площадь участков варьируется от 6 до 14 соток, а предельная площадь объектов строительства — от 239,6 до 554,4 квадратного метра», — заявил Пуртов.

Принять участие в аукционах могут только физлица. Заявочные кампании завершатся в период с 28 марта по 18 апреля, а открытые аукционы пройдут с 3 по 24 апреля в зависимости от выбранного лота.

Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы.