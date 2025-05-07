Москвичи могут приобрести 26 земельных участков под строительство частных домов в ТиНАО

На городские торги выставлено 26 участков для индивидуального жилищного строительства в Троицком и Новомосковском административных округах. Принять участие в открытых аукционах могут только физические лица. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Приобретение земельного участка в Новой Москве — это возможность в дальнейшем получить все преимущества от жизни в собственном доме, имея при этом в доступности блага мегаполиса. На городские торги участки выставляются по привлекательной цене, которая рассчитывается на основе кадастровой стоимости. Сейчас горожанам доступно 26 участков общей площадью почти 2,7 га. Суммарно победители торгов смогут построить здесь 11 тыс. кв. м недвижимости, включая частные дома, хозяйственные помещения и гаражи», — рассказал Кирилл Пуртов.

Участки занимают от 6,5 до 14,3 сотки. Они расположены в районах Вороново, Краснопахорский, Филимонковский и Внуково. Предельная площадь объектов строительства варьируется от 258,8 до 570,4 квадратного метра.

В департаменте городского имущества добавили, что город предлагает физическим лицам для индивидуального жилищного строительства различные по площади и расположению участки. Так, в разных частях района Вороново доступно 20 участков общей площадью свыше двух гектаров. Два объекта площадью 11,3 и 13 соток можно приобрести у города в Краснопахорском районе. Еще три участка расположены в районе Внуково, их площадь составляет от 7,7 до 10,5 соток. А в Филимонковском районе находится самый большой участок в 14,3 сотки. Для удобства покупателей все процедуры по продаже, включая подписание договоров, проходят в электронном формате.

Заявочные кампании завершатся в период с 16 мая по 4 июля. Торги пройдут с 22 мая по 10 июля на электронной площадке «Росэлторг». Для участия в них понадобится регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».