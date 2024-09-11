Москвичей предупредили о дефиците предложения готовых квартир в новостройках

На рынке новостроек Москвы наблюдается дефицит квартир и апартаментов в готовых жилых комплексах, пишет Газета.ru со ссылкой на аналитиков компании «Метриум».

По данным исследования, за год предложение готового первичного жилья в столице сократилось на 15,2%, до 7427 лотов. Доля таких предложений в общем объеме предложения новостроек Москвы составляет всего 10,1% (-1,9 процентного пункта за год).

Эксперты отмечают, что меньше всего доля готового жилья представлена в Новой Москве — 5,9% от всего предложения в этих округах. Только покупателям жилья элитного и делюкс-класса сейчас доступен широкий выбор вариантов с ключами, резюмировали аналитики.

При этом средняя цена готового первичного жилья в столице составляет 556,1 тыс. рублей за кв. м, что на 14,9% выше средней стоимости всех новостроек в столице.

По словам управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, интерес к готовым новостройкам от девелоперов растет, так как такие варианты позволяют быстро заселиться и приобрести их с помощью льготной ипотеки или беспроцентной рассрочки.