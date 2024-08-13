Москвичей предостерегли от самовольного строительства

Эксперты Госинспекции по недвижимости Москвы напомнили жителям города о необходимости строительства зданий по закону, а также оформления земельно-правовых отношений. Кроме того, специалисты рассказали, чем грозит нелегальное размещение объектов, сообщила пресс-служба ведомства.

Приоритетная задача Госинспекции — выявление незаконного строительства на начальном этапе. Самострои могут представлять опасность прохожим, мешать горожанам и портить облик города. Сотрудники инспекции ведут активную борьбу с незаконными постройками, а также проводят профилактические беседы, как, к примеру, с арендатором участка в районе Люблино.

На предназначенном для автомобильной стоянки участке собственник начал строить здание общей площадью 95 кв. м, предполагающее использование в качестве автосервиса. Работу вели строители, а на территории уже находились стройматериалы — металлические конструкции, доски и пеноблоки. Собственник не получал разрешения на строительство и не переоформлял участок под эту цель. После консультации с сотрудниками Госинспекции по недвижимости он добровольно расчистил территорию.

«Мы уделяем большое внимание разъяснительной работе с правообладателями. Несмотря на то, что участок может быть законно оформлен, возведение построек на его территории все еще является нелегальным — и это важно объяснять арендаторам и собственникам», — отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.