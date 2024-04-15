Москва выставит на торги право на реорганизацию участка в Бескудниковском районе
Фото - © Сайт мэра Москвы
На аукцион планируется выставить неэффективно используемый земельный участок на севере столицы площадью 1,98 га. Его реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Принято решение о редевелопменте площадки в Бескудниковском районе. Право на ее реорганизацию будет в ближайшее время выставлено на торги», — сказал заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он добавил, что там планируется возвести общественно-деловой комплекс. Инвестиции в проект составят около 40 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — свыше чем 1,8 млрд рублей. В комплексе создадут порядка 4,6 тыс. рабочих мест.
Участок располагается по адресу: Дмитровское шоссе, владение 62, строение 5. Сейчас там находятся автозаправка, автомойка, ремонтная мастерская и иные устаревшие объекты.
«На участке предусмотрено строительство почти 160 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, включая гостиничный комплекс площадью до 27,4 тыс. кв. м на 250 номеров, торговые и спортивные центры, офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны», — перечислил глава московского департамента городского имущества Максим Гаман.
По его словам, участок также благоустроят, а еще там проложат улично-дорожную сеть.