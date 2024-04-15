Москва выставит на торги право на реорганизацию участка в Бескудниковском районе

На аукцион планируется выставить неэффективно используемый земельный участок на севере столицы площадью 1,98 га. Его реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщается на официальном сайте мэра Москвы .

«Принято решение о редевелопменте площадки в Бескудниковском районе. Право на ее реорганизацию будет в ближайшее время выставлено на торги», — сказал заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что там планируется возвести общественно-деловой комплекс. Инвестиции в проект составят около 40 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — свыше чем 1,8 млрд рублей. В комплексе создадут порядка 4,6 тыс. рабочих мест.

Участок располагается по адресу: Дмитровское шоссе, владение 62, строение 5. Сейчас там находятся автозаправка, автомойка, ремонтная мастерская и иные устаревшие объекты.

«На участке предусмотрено строительство почти 160 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, включая гостиничный комплекс площадью до 27,4 тыс. кв. м на 250 номеров, торговые и спортивные центры, офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны», — перечислил глава московского департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, участок также благоустроят, а еще там проложат улично-дорожную сеть.