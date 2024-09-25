Москва выставила на торги 12 нежилых помещений в центре Москвы

Город выставил на торги 12 нежилых помещений в подвалах и цокольных этажах в центральных районах Москвы, передает пресс-служба столичного Департамента по конкурентной политике.

Заявочные кампании завершатся с 25 сентября по 11 ноября, в зависимости от выбранного лота.

«Представленные объекты располагаются в подвалах или на цокольных этажах зданий. Их стоимость определится в ходе аукционов, которые пройдут с 4 октября по 20 ноября в зависимости от лота. Все помещения имеют свободное функциональное назначение, поэтому победители торгов смогут открыть в них пункты выдачи товаров, салоны красоты, магазины и иные учреждения сферы услуг», — уточнили в пресс-службе.

11 из 12 выставленных объектов подключены к основным коммуникациям — электричеству, канализации и водоснабжению, еще одно нежилое помещение — только к водоснабжению.

Пять нежилых помещений располагаются в районе Пресненский, по два объекта находятся в районах Хамовники и Басманный, еще по одному — в районах Мещанский, Арбат и Замоскворечье. Их суммарная площадь составляет от 11,8 до 402 кв. м, в зависимости от лота.

Для участия в торгах понадобится регистрация на цифровой торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.