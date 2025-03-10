Москва выставила на торги 6 нежилых помещений на Варшавском шоссе

Инвесторы смогут побороться на торгах за 6 коммерческих объектов общей площадью около 1 тыс. кв. м. на юге Москвы, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объекты имеют свободное назначение и находятся на Варшавском шоссе около станций метро «Варшавская» и «Аннино».

«Предприниматели могут приобрести коммерческую недвижимость у города для реализации практически любых бизнес-проектов и развития своего дела. Сейчас на торгах инвесторам доступно шесть помещений, площадь которых варьируется от 44,3 до 455 квадратных метров. Прием заявок завершится в период с 11 по 31 марта», — поделился Пуртов.

Пять помещений подключены к основным коммуникациям — водоснабжению, электричеству и канализации. Шестой объект, имеющий наименьшую площадь из всех представленных лотов, подключен только к водоснабжению и канализации.

Открытые аукционы пройдут с 20 марта до 9 апреля на онлайн-платформе «Росэлторг». Для участия в торгах необходимы регистрация на торговой площадке и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.