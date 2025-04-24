Москва выставила на торги 4 нежилых помещения в Зеленограде

Инвесторы могут принять участие в открытых аукционах и приобрести 4 коммерческих объекта в Зеленограде, сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Нежилые помещения подходят для реализации практически любых бизнес-идей. Они расположены по адресам: Зеленоград, корпуса 435, 456, 1444 и 2010, их площадь варьируется от 76,2 до 236,7 кв. м.

«Перечень столичной недвижимости для бизнеса регулярно обновляется на Инвестиционном портале Москвы. Сейчас у предпринимателей есть возможность приобрести 4 объекта свободного назначения для развития своего дела в Зеленограде. Помещения расположены в подвале, на цокольном и первом этажах жилых домов и имеют отдельный вход. В шаговой доступности от них находятся кафе, лесопарки, магазины и аптеки. Победители аукционов смогут открыть здесь, например, пункт выдачи заказов, кофейню, студию танцев или ортопедический салон. Заявочные кампании завершатся в период с 12 по 28 мая в зависимости от выбранного лота. К участию приглашаются все желающие», — отметил Пуртов.

Два объекта подключены к электричеству, водоснабжению и канализации, в двух других электричество отсутствует. Покупатель сможет открыть здесь любой вид бизнеса, кроме размещения апартаментов.

Торги пройдут в период с 21 мая по 6 июня. Для участия в аукционах необходимо наличие регистрации на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленной квалифицированной электронной подписи.