Москва выставила на продажу помещение возле станции метро «Павелецкая»

Предприниматели смогут приобрести у столицы нежилое помещение , расположенное в центре города, заявил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объект расположен по адресу: 3-й Монетчиковский переулок, д. 10/1. Он имеет отдельный вход и подключен к основным коммуникациям.

«Помещение площадью 100,2 кв. м располагается в шаговой доступности от станции метро „Павелецкая“ на первом этаже дома. Объект имеет свободное назначение, а значит победитель аукциона сможет открыть здесь магазин, кафе, аптеку, ателье, мастерскую, салон красоты и другие учреждения сферы услуг. Коммерческие объекты востребованы у предпринимателей. Только за первое полугодие 2024 года на торгах было реализовано свыше 1,1 тыс. подобных помещений, а конкуренция составила свыше семи участников на лот», — уточнил Пуртов.

Заявочные кампании завершатся 14 ноября, а победитель открытого аукциона будет определен 26 ноября. Для участия в торгах понадобится регистрация на цифровой торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Город регулярно выставляет на торги объекты для коммерческого использования. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, с 2014 года продажи городской недвижимости выросли в 13 раз.