Москва выделила свыше 40 га земли для возведения коммерческих объектов в рамках МаИП

Более 40 га земли было предоставлено городом с начала текущего года для инвесторов с целью возведения объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На участках появятся деловые, торговые и другие коммерческие объекты.

«Реализация коммерческих МаИП позволяет развивать территории, создавая на них центры деловой активности и рабочие места. Это способствует улучшению качества жизни москвичей и повышению экономической стабильности столицы. Проекты могут включать строительство многофункциональных, офисных, торговых комплексов, предприятий, направленных на внедрение современных технологий. С начала 2024 года город без торгов предоставил 19 земельных участков для возведения таких объектов общей площадью свыше 970 тысяч квадратных метров. Земельные участки выделили в семи административных округах», — объяснил вице-мэр Ефимов.

Так, например, в столичном районе Беговой идет формирование многофункционального квартала. Он будет включать в себя деловые центры, парковки, магазины, спортивные объекты, парк и другие элементы инфраструктуры. Также в этом квартале будет оборудован офисный центр.

Также рядом со строящейся станцией метро «Корниловская» возведут многофункциональный комплекс, который будет содержать в себе коммерческие, торговые и развлекательные объекты, а рядом со станцией метро «Текстильщики» будет построен ТРК общей площадью 7,9 тыс. кв. м.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман поделился подробностями возведения многофункциональных объектов на территории города.

«Самые крупные многофункциональные объекты площадью почти 120, 93,5 и 88,7 тыс. кв. м сможет возвести девелопер на территории административно-делового центра недалеко от поселка Коммунарка в ТиНАО. На востоке столицы предполагается строительство комплекса площадью около 100 тыс. кв. м, который включит два дата-центра общей мощностью 100 мегаватт. Проект внесет значительный вклад в развитие инфраструктуры хранения и обработки данных, а также позволит создать свыше 350 рабочих мест для отечественных ИТ-специалистов», — сказал он.

МаИП — особый статус, который могут получить различные объекты, возведение которых направлено на развитие столицы. Известно, что для их возведения город предоставляет участки в аренду без торгов.