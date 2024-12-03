Москва выделила 3 участка под строительство производств в Зеленограде по льготе

В Зеленограде под возведение промобъектов в рамках масштабных инвестпроектов (МаИП) выделили три участка по льготной ставке 1 рубль, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Предоставление участков по льготной ставке под развитие производств стало одной из мер поддержки бизнеса в столице с марта 2022 года. Льгота позволяет предприятиям сокращать расходы при создании рабочих мест и быстро налаживать производство продукции.

«В Зеленограде инвесторы при поддержке города возведут еще три предприятия. С начала 2024 года им предоставлены земельные участки общей площадью свыше 3,5 га по льготной ставке 1 рубль в год. В округе появится индустриальный парк и производственные комплексы. В реализацию проектов планируется вложить более четырех миллиардов рублей», — отметил Ефимов.

Он добавил, что на реализацию проектов запланировано направить свыше 4 млрд рублей. Поддержка города позволяет каждый год открывать в Москве порядка 150 новых производств.

На сегодняшний день в городе реализуют свыше 20 мер поддержки промышленности.

По распоряжению Сергея Собянина идет активное привлечение инвесторов к созданию современной инфраструктуры для локализации высокотехнологичных предприятий. В рамках МаИП в Зеленограде появится свыше 37,5 тыс. кв. м промышленных площадей, будет создано свыше 500 новых рабочих мест.

С инвесторами заключили договоры аренды на 5 лет. В течение этого времени они должны окончить строительные работы и запустить производства.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в Зеленограде будет построен промышленно-производственный комплекс, в котором будут располагаться сразу несколько предприятий из разных отраслей.

«Для этого инвестору предоставлено 1,1 га земли по адресу: проезд 707, вл. 4. На пересечении Сосновой аллеи и Фирсановского шоссе на участке площадью 1 га возведут завод по изготовлению внедорожных кемперов. На Малинской улице почти 1,5 га выделено для запуска мебельного производства», — рассказал Гаман.

МаИП является механизмом, позволяющим строить в столице новые предприятия и развивать существующие, за счет возведения коммерческих объектов создавать новые рабочие места, спортивную и социальную инфраструктуру.

Ранее мэр города Сергей Собянин рассказывал, что в течение 10 месяцев этого года застройщики и инвесторы получили от Москвы без торгов более 350 га земли под масштабные инвестиционные проекты.