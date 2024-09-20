Москва получит не менее 6 млрд руб при реализации земли у вокзалов
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Москва получит не менее 6 млрд рублей при реализации земельных участков вблизи столичных вокзалов, заявил исполнительный директор по девелопменту АО «Мосинжпроект» Павел Дудулин.
«Будет введено более 340 тысяч квадратных метров недвижимости», — заявил Дудулин.
Он добавил, что ежегодные поступления в бюджет оцениваются в размере 1,6 млрд рублей после ввода зданий в эксплуатацию.
В столице впервые прошло роуд-шоу для инвесторов на право застройки земельных участков вблизи Московских городских вокзалов.
На мероприятии инвесторам представили объекты для реализации коммерческой застройки в пределах городских вокзалов.