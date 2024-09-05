Москва одобрила планы строительства детсада и школы в Западном Дегунине

В столичном районе Западное Дегунино будут построены школа и детский сад. Столичные власти уже одобрили планы строительства, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Школа рассчитана на 950 учеников, детский сад — на 350 малышей. В них будут работать больше 170 педагогов, воспитателей и других специалистов», — отметил Собянин.

Объекты построят на средства частных инвестиций по горпрограмме стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).

По словам заместителя генерального директора по инвестициям и развитию Level Group Александра Огнева, строительство детских учреждений в развивающихся бизнес-кластерах является одним из ключевых составляющих формирования качественной городской среды.

«Это решение не только облегчает жизнь работающим родителям, сокращая время на дорогу до детского сада или школы, но и вносит важный вклад в развитие социальной инфраструктуры, необходимой для гармоничного роста города. Мы поддерживаем такие инициативы, добавляя и в собственные проекты дополнительную инфраструктуру, поскольку это способствует созданию сбалансированной городской среды и повышению общего качества жизни людей», — сказал Огнев.

В течение 4 лет программа МПТ охватила почти все районы столицы. За это время с инвесторами заключили более 130 соглашений на возведение учреждений спорта, культуры и образования, логистических комплексов и промпредприятий. Благодаря этому в Москве появится более 285 тыс. рабочих мест.

Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы отметили, что по программе МПТ только на севере Москвы создадут около 50 тыс. новых рабочих мест.