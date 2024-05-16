Московские квартиры стали чаще брать в ипотеку

За месяц доля ипотечных сделок в Москве выросла до 69% — «Метриум»

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что в апреле 2024 года доля ипотечных сделок с квартирами в новостройках «старой» Москвы увеличилась на 2 процентных пункта (п.п.) за месяц. Показатель достиг 69%, хотя и уменьшился на 2 п. п. в годовом выражении, сообщает Газета.ru .

В свою очередь, доля ипотечных сделок в Новой Москве дошла до 81%, что на 1 процентный пункт больше, чем месяцем ранее. Управдиректор компании отметил, что на старте года объем таких сделок резко просел, однако теперь начал расти.

«Это связано прежде всего с тем, что клиенты спешат воспользоваться льготной и IT-ипотекой до их сворачивания, оформляют семейную ипотеку, опасаясь ужесточения условий», — поделился Сырцов.

Эксперт обратил внимание, что москвичи также начали прибегать к выгодным аккредитивным и траншевым программам. Подобные программы уже «вошли в арсенал продуктов» целого ряда строительных компаний, добавил Сырцов.

Относительный спад массовой покупательской активности можно объяснить вымыванием наиболее доступного предложения, пояснил управляющий директор организации. В других сегментах, по словам специалиста, фиксируется однозначное увеличение спроса на ипотеку со стороны клиентов, которые стремятся инвестировать в недвижимость на фоне экономической неопределенности.