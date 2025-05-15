Московские дачники массово получают штрафы, выписанные с помощью дронов

Владение участком не дает полной свободы — собственник обязан соблюдать законы: использовать землю по назначению, не нарушать границы, строить с учетом законодательных норм. За нарушение грозит штраф или даже снос построек. Юрист Денис Кузнецов заявил, что чаще всего штрафуют за самовольный захват земли — когда забор ставят за пределами участка. Штраф — от 1 до 1,5% кадастровой стоимости (не менее 5 тыс. руб.), с обязательством убрать забор или выкупить землю, сообщает Общественная Служба Новостей .

Еще одна проблема — постройки за пределами участка или не по назначению. Даже сарай или гараж, частично вышедший за границы — повод для штрафа и сноса. А если на земле ИЖС построена ферма — это уже нецелевое использование, штраф — от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тыс. руб.

Также важно учитывать региональные строительные нормы. В Москве, например, жилой дом не может быть выше трех этажей, а хозпостройки — ближе метра к границам. Нарушения могут закончиться судом и сносом.

Формально штраф предусмотрен даже за мангал, если он ближе 5 метров к дому. Но эта норма почти не работает: сложно замерить расстояние, а ресурсов у инспекторов не хватает.

Выявляют нарушения как по жалобам, так и с помощью технологий: дронов и ИИ. Особенно активно это происходит в Москве и области. Однако многие штрафы можно оспорить — нередко решения могут отменить из-за ошибок в кадастре.