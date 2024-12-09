Мощность электроподстанции «Дубна» увеличилась вдвое после реконструкции

Главгосстройнадзор Подмосковья по результатам проведенной проверки выдал заключение о соответствии проекту реконструированной электроподстанции «Дубна» в одноименном городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе реконструкции, которая длилась 4 года, на подстанции было заменено все электротехническое оборудование, приемные порталы ВЛ-110 кВ и силовые трансформаторы, фундаменты под оборудование.

В результате проведенных работ трансформаторная мощность подстанции «Дубна» увеличилась вдвое — с 40 до 80 тысяч кВА.

Стратегически важный объект реконструировали в условиях действующего предприятия, без отключения от питающей сети, что позволило не останавливать производство основным энергопотребителям. Речь идет в первую очередь, о технологических установках Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), который занимается строительством коллайдера тяжелых ионов NICA, в связи со строительством которого электронагрузки технологических установок ОИЯИ существенно увеличились.

Коллайдер NICA — новый ускорительный комплекс, который создается на базе ОИЯИ для изучения свойств плотной барионной материи. С помощью коллайдера ученые в лабораторных условиях смогут наблюдать, как бесконечно малые частицы начнут группироваться и образовывать обычное ядерное вещество. Подобный процесс происходил во время рождения Вселенной.

Помимо ОИЯИ, потребителями электроэнергии станут подстанции центральной распределительной подстанции городского округа, завод «Тензор», а также к подстанциям ОИЯИ подключатся другие резиденты ОЭЗ «Дубна».

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.