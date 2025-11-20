Монолитные работы завершили в 2 корпусах ЖК «Резиденции Сколково» в Одинцове

В Подмосковье возводят жилой комплекс бизнес-класса «Резиденции Сколково». Девелопер завершил монтаж фундамента, горизонтальных и вертикальных монолитных конструкций двух жилых корпусов с подземным паркингом на 250 машино-мест в составе комплексной застройки. Общая площадь объектов составляет 61 532 кв. м. Жилые дома строятся по адресу: г. п. Заречье, Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

На объекте уже выполнена кладка фасадных стен в корпусе 2.1. с 1 по 7 этаж, в корпусе 2.2. с 1 по 6 этаж, производится монтаж кровельного покрытия стиллобата. Запроектирована, высота окон со 2-го по 7-й этаж 2530 метров, с 8-го по 9-1 этаж 2830 метров. Квартиры в строящихся домах будут передаваться без отделки, с отделкой white box и чистовой опционально. В корпусах наибольший объем квартир составят двухкомнатные от 63,5 до 82, 2 кв. м и трехкомнатные от 78,4 до 106,1 кв. м.

Резиденции 2.1. и 2.2. расположены друг напротив друга, образуя полузамкнутое пространство и объединены подземной автостоянкой. Сквозные входы в здание планируется выполнить на уровне земли, использовать витражное остекление. На первых этажах каждой секции предусмотрены мягкие зоны ожидания, санузлы и декоративные подвесные светильники, встроенные в подвесной потолок, система «теплый пол».

Территория дома по проекту закрыта по периметру, предусмотрена концепция «двор без машин». Дворовой участок поделен на зоны для активного и спокойного отдыха. На площадке пассивного времяпрепровождения планируется разместить шахматные столы, амфитеатр, навесы и гамаки. В зоне для активного отдыха расположатся теннисные столы, встраиваемый уличный батут. Для детей предусмотрены игровые элементы, рассчитанные на разный возраст: качели, пирамида, карусель, качалки, игровой комплекс с горкой, песочница, игровая доска. Все это планируется выполнить из робинии — натурального материала, отличающегося неповторимым внешним видом и долговечностью. В проекте предусмотрено использовать в дворовом пространстве геопластику — тоннели, горки, канатный лаз, труба-скат.

«Резиденции Сколково» — проект бизнес-класса, расположенный у западной границы Москвы в одном из самых статусных и перспективных районов — Сколково. В жилом комплексе представлена современная архитектура и инженерия, функциональные планировочные решения квартир, авторский дизайн входных групп, живописное благоустройство с арт-объектами, экологичными детскими площадками, спортивными площадками и благоустроенными зонами отдыха.

В окружении ЖК «Резиденции Сколково» находится вся необходимая социальная, коммерческая, спортивная и досуговая инфраструктура. Благоприятная экология за счет близости Мещерского парка — неоспоримое преимущество района. Жилой комплекс окружен удобными транспортными развязками, что позволяет жителям без утомительных пробок добираться до любого района столицы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.