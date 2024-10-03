Монолитные работы завершили на стройплощадке ФОКа в Раменском
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Врип главы Раменского городского округа Эдуард Малышев проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса «Борисоглебский». На данный момент строители завершили все монолитные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Комплекс включает зал для бадминтона и бассейн на улице Махова.
Данный проект осуществляется при поддержке Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в рамках национального проекта «Демография».
Сейчас производится поставка окон и витражей, поставка и монтаж материалов и оборудования внутренних инженерных систем.
Установлено, что общая площадь комплекса составит 3 556,63 кв. метров. Площадь включает в себя зал для бадминтона на 6 кортов, бассейн длиной 25 метров, боксерский зал площадью 97 кв. метров тренажерный зал площадью 118 кв. метров.
Планируется что открытие ФОКа произойдет в конце 2024 года.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.