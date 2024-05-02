сегодня в 12:31

Монолитные работы завершили на стройплощадке диагностического центра в Одинцове

Завершены монолитные работы по возведению нового консультативно-диагностического центра в селе Ромашково Одинцовского городского округа. На площадке 65 рабочих и 3 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На данный момент полностью завершены монолитные работы по возведению трехэтажного здания нового медицинского центра. Ведется кладка наружных стен и внутренних перегородок, кровельные работы, а также устройство теплотрассы на прилегающей территории. Общая строительная готовность — более 35%», — уточняется в сообщении.

Консультативно-диагностический центр в составе ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» предназначен для оказания первичной врачебной помощи больным. В поликлиническом учреждении будет расположено терапевтическое и педиатрическое отделения, клинико-диагностическая лаборатория, блок кабинетов узких специалистов и специализированного приема. Дневной стационар и отделение восстановительного лечения и медицинской профилактики. Общая площадь здания — более 9 тыс. кв. метров.

Новое учреждение здравоохранения будет оснащено современной мебелью и медицинским оборудованием.

Проектом предусмотрено благоустройство территории и организация парковки, в том числе для маломобильных граждан.

Открыть консультативно-диагностический центр планируется в 2025 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.