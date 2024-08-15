сегодня в 13:17

Монолитные работы завершили на строящейся поликлинике в Лосино‑Петровском

В Лукино-Варине поселка Свердловский в городском округе Лосино-Петровский продолжается строительство комплексной поликлиники для взрослых и детей. Подрядчик завершил монолитные работы по возведению здания, об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Новое медицинское учреждение строится с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК).

«На объекте 85 рабочих и 3 единицы техники. Монолитные работы на объекте завершены. Ведется монтаж оконных блоков, устройство внутренних инженерных сетей — вентиляции, водоснабжения, кладка перегородок, работы по штукатурке стен», — говорится в сообщении.

Трехэтажное здание общей площадью порядка 6 тыс. кв. метров рассчитано на прием 320 человек в смену (270 взрослых и 50 детей).

Наиболее посещаемые кабинеты разместятся на нижних этажах здания, менее посещаемые — на верхних. Для детей оборудуют зоны с игровыми комнатами. Она станет соответствовать единому областному стандарту «Наша поликлиника» и будет оборудована по самому последнему слову техники

Предусмотрено размещение педиатрического и терапевтического отделений, клинико-диагностической лаборатории, отделения функциональной диагностики, неотложной медицинской помощи и других.

На прилегающей территории появится парковочное пространство, будет установлена детская игровая площадка, обустроены места для отдыха.

Ввести объект планируется до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.