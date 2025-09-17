Монолитные работы завершены в ФОКе поселка Монино в Щелкове

В поселке Монино округа Щелково продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, подрядчик завершил монолитные работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Строительство нового спортивного объекта ведется в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

«На сегодняшний день уже завершены монолитные работы по возведению здания ФОКа. В процессе — кровельные работы и кладка стен и перегородок, черновая отделка помещений. В данный момент готовность объекта составляет 30%. На площадке работают 36 человек и 2 единицы техники», — сказал министр строительного комплекса МО Александра Туровского.

В новом ФОКе разместятся чаша бассейна площадью 400 кв. м на 6 дорожек, зал «сухого плавания», зал для силовых тренировок, а также помещения для спортсменов и тренеров. На прилегающей территории появятся парковочное пространство, тротуары и места для отдыха. Общая площадь здания 2 432,4 кв. м.

Проект долгожданный для жителей Щелково. Это будет современный, комфортный и доступный спорткомплекс.

Завершить работы по строительству бассейна планируется в 2026 году.

Ранее сообщалось, что на месте нового строительства ранее располагалось здание бассейна 1950 года постройки. Оно было признано аварийным и снесено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.