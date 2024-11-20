Монолитные работы проводятся в корпусах строящегося ЖК «Ильинойс» в Красногорске

ЖК «Ильинойс» строят в подмосковном Красногорске. На территории комплекса предусмотрена вся необходимая инфраструктура. В рамках проекта построят два детских сада в общей сложности для 450 малышей и проведут реконструкцию учебного блока на 975 мест на территории гимназии № 7, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

В жилом доме 2 выполняется устройство стен, диафрагм, пилонов, монолитных перекрытий, лестничных маршей и площадок, ведутся работы по каменной кладке стен из блоков. В корпусе № 1 строители «поднялись» на 13 этаж. В корпусе № 2 монолитные работы ведутся на 16 этаже.

Подземный уровень дома занимает паркинг, где на данный момент завершены работы по устройству котлована, монолитного фундамента, вертикальных конструкций и плит перекрытия.

ЖК «Ильинойс» строится в 4 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Здесь расположатся стильные монолитные жилые дома, запланировано создание безбарьерной среды, а также закрытые дворы по концепции «без машин», с детскими и спортивными площадками.

Первые этажи зданий займет коммерческая инфраструктура. В рамках госпрограммы сдан первый детский сад на 250 мест.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.